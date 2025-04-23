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Карлос Алькарас: Амбиции — это то, что заставляет нас каждый день стараться совершенствоваться
Испанец нацелен на титул AO
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих дальнейших целях в теннисе.
"Всегда есть новые вызовы. Мы хотим продолжать понемногу оставлять свой след в истории тенниса. Амбиции — это то, что заставляет нас каждый день стараться совершенствоваться. У меня остался один турнир "Большого шлема", Australian Open, и я надеюсь, что однажды смогу его выиграть. Каждый турнир для меня важен, и это меня мотивирует", — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Напомним, что Алькарас сыграет на "Мастерсе" в Мадриде (Испания), который проходит с 23 апреля по 4 мая.
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