  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас: Амбиции — это то, что заставляет нас каждый день стараться совершенствоваться

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас: Амбиции — это то, что заставляет нас каждый день стараться совершенствоваться

Теннис

Испанец нацелен на титул AO

Карлос Алькарас: Амбиции — это то, что заставляет нас каждый день стараться совершенствоваться

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих дальнейших целях в теннисе.

"Всегда есть новые вызовы. Мы хотим продолжать понемногу оставлять свой след в истории тенниса. Амбиции — это то, что заставляет нас каждый день стараться совершенствоваться. У меня остался один турнир "Большого шлема", Australian Open, и я надеюсь, что однажды смогу его выиграть. Каждый турнир для меня важен, и это меня мотивирует", — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, что Алькарас сыграет на "Мастерсе" в Мадриде (Испания), который проходит с 23 апреля по 4 мая.

По теме
yellow-arrow
Квитова покидает турнир в Мадриде на самом его старте
yellow-arrow
Бадоса: Я бы соврала, если бы сказала, что сейчас в отличной форме
yellow-arrow
Завацкая охарактеризовала Свитолину, Костюк и сестер Киченок
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости