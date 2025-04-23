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Победительница US Open вышла вовторой круг Мастерса в Мадриде

Теннис
Обновлено

Уверенная победа теннисистки

Победительница US Open вышла вовторой круг Мастерса в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

49-я ракетка мира, победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она одержала победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

Мадрид. Первый круг

Эмма Радукану - Сюзан Ламенс 7:6, 6:4

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Ламенс выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, что Мастерс в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая.

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