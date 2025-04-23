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Джокович: В этом году у меня не очень хорошие результаты

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Серб усердно готовится к предстоящим турнирам

Джокович: В этом году у меня не очень хорошие результаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион 2024 года, экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих шансах на успех на "Мастерсе" в Мадриде.

"Я всегда настроен оптимистично, но не знаю, являюсь ли я одним из фаворитов. В этом году у меня не очень хорошие результаты. Уровень, к которому я стремлюсь, может прийти здесь или на "Ролан Гаррос". Надеюсь, что он будет здесь.

Всегда испытываю очень положительные эмоции, когда возвращаюсь в Мадрид. Испания — это страна, которую я очень люблю. Я трижды выигрывал "Мастерс" в Мадриде за свою карьеру, сыграв в выдающихся матчах против Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. Я не так много играл здесь за последние шесть или семь лет, но скучал по местной публике, потому что они хорошо знают этот вид спорта и очень его уважают. У меня хорошее предчувствие, и я надеюсь провести замечательный турнир", — приводит слова Джоковича We love tennis.

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