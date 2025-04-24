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Монфис добыл волевую победу на старте Мастерса в Мадриде

Теннис
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Француз заставил понервничать своих фанатов

Монфис добыл волевую победу на старте Мастерса в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира серии "Мастерс" в Мадриде, обыграв 353-ю ракетку мира хорвата Борну Гойо.

Мадрид. Первый круг

Гаэль Монфис - Борна Гойо 1:6, 6:2, 6:4

Матч продлился 1 час 43 минуты. Монфис за это время сделал шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Также он реализовал три брейк-пойнта из восьми. Хорватский теннисист сделал за игру четыре эйса и одну двойную ошибку. За матч Гойо реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира в Мадриде Монфис сыграет против теннисиста без флага Андрея Рублёва.

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