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Легендарная Серена Уильямс заговорила о проблемах со здоровьем

Теннис

Теннисистка постоянно принимает препараты

Легендарная Серена Уильямс заговорила о проблемах со здоровьем

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего часто мёрзнет.

"Мне часто холодно, и я всегда надеваю свитера или что-то ещё, чтобы согреться. К тому же у меня анемия. Это взаимосвязано. Я постоянно пытаюсь поднять уровень железа, но всё равно холодаю", — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году.

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