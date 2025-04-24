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Легендарная Серена Уильямс заговорила о проблемах со здоровьем
Теннисистка постоянно принимает препараты
Фото: Getty Images
23-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего часто мёрзнет.
"Мне часто холодно, и я всегда надеваю свитера или что-то ещё, чтобы согреться. К тому же у меня анемия. Это взаимосвязано. Я постоянно пытаюсь поднять уровень железа, но всё равно холодаю", — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году.
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