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Стаховский – о ракетной атаке Украины: Капитуляция перед Россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации
Бороться и не сдаваться
Фото: instagram.com/stako_s
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ночную ракетную атаку Украины со стороны фашистской россии.
"Киев, мой город, столица нашей страны, был атакован этой ночью. 9 человек погибли, более 70 – ранены. Спасатели до сих пор разбирают завалы, пытаясь найти двоих детей под развалинами.
Я надеюсь, что люди во всем мире поймут: капитуляция перед россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации. Преступления, которые они совершили, должны быть наказаны" – написал Сергей на своей странице в Instagram.
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