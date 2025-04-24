Стаховский – о ракетной атаке Украины: Капитуляция перед Россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ночную ракетную атаку Украины со стороны фашистской россии.

"Киев, мой город, столица нашей страны, был атакован этой ночью. 9 человек погибли, более 70 – ранены. Спасатели до сих пор разбирают завалы, пытаясь найти двоих детей под развалинами.

Я надеюсь, что люди во всем мире поймут: капитуляция перед россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации. Преступления, которые они совершили, должны быть наказаны" – написал Сергей на своей странице в Instagram.