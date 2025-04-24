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Стаховский – о ракетной атаке Украины: Капитуляция перед Россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации

Теннис

Бороться и не сдаваться

Стаховский – о ракетной атаке Украины: Капитуляция перед Россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации

Фото: instagram.com/stako_s

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ночную ракетную атаку Украины со стороны фашистской россии.

"Киев, мой город, столица нашей страны, был атакован этой ночью. 9 человек погибли, более 70 – ранены. Спасатели до сих пор разбирают завалы, пытаясь найти двоих детей под развалинами.

Я надеюсь, что люди во всем мире поймут: капитуляция перед россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации. Преступления, которые они совершили, должны быть наказаны" – написал Сергей на своей странице в Instagram.

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