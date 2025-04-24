Ястремская с победы стартовала на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) победила в первом круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одолела британку Франческу Джонс (WTA №138).

Счет встречи 2-1 (7-6; 4-6; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 11 реализованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков и отсутствие двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде Ястремская сыграет против четвертой ракетки планеты американки Коко Гауфф.