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Ястремская с победы стартовала на турнире в Мадриде

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Однако было не просто

Ястремская с победы стартовала на турнире в Мадриде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) победила в первом круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одолела британку Франческу Джонс (WTA №138).

Счет встречи 2-1 (7-6; 4-6; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 11 реализованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков и отсутствие двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде Ястремская сыграет против четвертой ракетки планеты американки Коко Гауфф.

Напомним, что ранее Монфис одержал волевую победу на старте мастерса в Мадриде.

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