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Стародубцева уверенно вышла во второй круг Мадрида

Теннис
Обновлено

Очень хорошая игра

Стародубцева уверенно вышла во второй круг Мадрида

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) победила в первом круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одолела чешку Линду Фругвиртову (WTA №145).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 7 из 12 реализованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – две двойные ошибки.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде Стародубцева сыграет против еще одной представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA №12).

Напомним, что ранее Монфис одержал волевую победу на старте мастерса в Мадриде.

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