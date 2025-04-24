Стародубцева уверенно вышла во второй круг Мадрида

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) победила в первом круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одолела чешку Линду Фругвиртову (WTA №145).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 7 из 12 реализованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – две двойные ошибки.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде Стародубцева сыграет против еще одной представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA №12).