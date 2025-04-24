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Монфис – о победе в первом круге Мадрида: Пытался играть иначе, не слишком форсировать события
Переломил ход встречи
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал
"В начале матча Гойо подал только одну вторую подачу. Его процент первой подачи был около 94, он играл отлично. Я решил переждать этот "шторм" и изменить тактику. Начал больше использовать кик-подачу, пытался играть по-другому, не слишком форсировать события. В конце я просто бежал за каждым мячом. Эта победа, возможно, была не самой красивой, но это победа" – сказал Гаэль.
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