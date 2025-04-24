Монфис – о победе в первом круге Мадрида: Пытался играть иначе, не слишком форсировать события

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу в первом круге турнира серии АТР1000 в Мадриде.

"В начале матча Гойо подал только одну вторую подачу. Его процент первой подачи был около 94, он играл отлично. Я решил переждать этот "шторм" и изменить тактику. Начал больше использовать кик-подачу, пытался играть по-другому, не слишком форсировать события. В конце я просто бежал за каждым мячом. Эта победа, возможно, была не самой красивой, но это победа" – сказал Гаэль.