  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис – о победе в первом круге Мадрида: Пытался играть иначе, не слишком форсировать события

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис – о победе в первом круге Мадрида: Пытался играть иначе, не слишком форсировать события

Теннис

Переломил ход встречи

Монфис – о победе в первом круге Мадрида: Пытался играть иначе, не слишком форсировать события

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу в первом круге турнира серии АТР1000 в Мадриде.

"В начале матча Гойо подал только одну вторую подачу. Его процент первой подачи был около 94, он играл отлично. Я решил переждать этот "шторм" и изменить тактику. Начал больше использовать кик-подачу, пытался играть по-другому, не слишком форсировать события. В конце я просто бежал за каждым мячом. Эта победа, возможно, была не самой красивой, но это победа" – сказал Гаэль.

Ястремская с победы стартовала на турнире в Мадриде

По теме
yellow-arrow
Стародубцева уверенно вышла во второй круг Мадрида
yellow-arrow
Ястремская с победы стартовала на турнире в Мадриде
yellow-arrow
Стаховский – о ракетной атаке Украины: Капитуляция перед Россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости