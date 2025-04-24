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Стародубцева получила новую соперницу во втором круге турнира в Мадриде
Гораздо проще
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) победила в первом круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одолела чешку Линду Фругвиртову (WTA №145).
Во втором круге наша спортсменка должна была сыграть против чешки Каролины Муховой (WTA №12), однако последняя решила сняться с соревнований.
Теперь за 1/16 финала Юлия будет бороться против "лаки-лузера", итальянки Элизабетты Коччарето (WTA №87). Матч состоится сегодня, 24 апреля, начало – примерно в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Ястремская с
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