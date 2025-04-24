Алькарас снялся с турнира в Мадриде

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас объявил, что не будет участвовать в турнире серии АТР1000 в Мадриде. Об этом спортсмен сообщил во время пресс-конференции:

"В понедельник у меня будет еще одно обследование, и после него мы будем оценивать ситуацию на ближайшие недели. Через неделю или две я буду медленно возвращаться к тренировкам. Не хочу забегать вперед, но думаю, что я обязательно буду на Ролан Гаррос и постараюсь сыграть в Риме" – сказал Карлос.

У испанца травма правой ноги, которую он получил во время турнира в Барселоне на прошлой неделе.