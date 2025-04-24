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Алькарас снялся с турнира в Мадриде
Потеря для соревнований
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас объявил, что не будет участвовать в турнире серии АТР1000 в Мадриде. Об этом спортсмен сообщил во время пресс-конференции:
"В понедельник у меня будет еще одно обследование, и после него мы будем оценивать ситуацию на ближайшие недели. Через неделю или две я буду медленно возвращаться к тренировкам. Не хочу забегать вперед, но думаю, что я обязательно буду на Ролан Гаррос и постараюсь сыграть в Риме" – сказал Карлос.
У испанца травма правой ноги, которую он получил во время турнира в Барселоне на прошлой неделе.
Напомним, что ранее Стародубцева
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