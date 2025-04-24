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Четырёхкратная победительница турниров серии Большого шлема получила уайлд-кард на турнир WTA-125
Не самый престижный турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема", 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).
Ранее на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Наоми Осака проиграла в первом круге 59-й ракетке мира итальянке Лючии Бронцетти со счётом 4:6, 6:2, 4:6. Для представительницы Японии это был первый грунтовый матч в 2025 году.
Напомним, что турнир в Сен-Мало пройдёт в 28 апреля по 4 мая.
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