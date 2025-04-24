Алькарас: С этой травмой я уже сталкивался и знаю, что мне нужно делать

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою травму, из-за которой снялся с домашнего "Мастерса" в Мадриде.

"С этой травмой я уже сталкивался и знаю, что мне нужно делать. Я уверен, что вернусь сильнее. Сыграть столько матчей за неделю, путешествовать, не иметь времени на отдых и вернуться на 100% в другой турнир — непросто.

Все через что-то проходят, и нет худа без добра. Мне чертовски жаль, что я не смогу сыграть в Мадриде перед своей публикой, но ещё будут возможности для этого. В эти дни у меня не будет спада, потому что я вложил всю свою энергию в восстановление", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Во втором круге соревнований Карлос Алькарас должен был сыграть с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Йосихито Нисиока (Япония).