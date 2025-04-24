12-я ракетка мира снялась с Мастерса в Мадриде

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за болезни.

"К сожалению, вынуждена отказаться от участия в Мадриде из-за болезни. Это не то обновление, которым я надеялась поделиться, но я скоро вернусь на корт. Спасибо за всю вашу поддержку!" — написала Мухова в социальных сетях.

В первом круге соревнований Мухова должна была сыграть с 99-й ракеткой мира украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.