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Янник Синнер останется первой ракеткой мира минимум до Ролан Гаррос — 2025

Теннис

Итальянца мог сдвинуть лишь Алькарас

Янник Синнер останется первой ракеткой мира минимум до Ролан Гаррос — 2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер гарантированно останется первой ракеткой мира вплоть до "Ролан Гаррос" — 2025.

Подобному раскладу мог помешать четырёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Для этого Алькарасу нужно было выиграть турниры серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Однако сегодня, 24 апреля, Алькарас был вынужден сняться с турнира в Мадриде из-за травмы.

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев тоже не сможет помешать Синнеру оставить за собой первую строчку мирового рейтинга. Даже если Александр выиграет турнир в Мадриде, он приедет в Рим с отставанием в более чем 700 очков от Синнера, но в Италии Александру нужно защищать титул, то есть даже в случае победы он не сдвинет Янника.

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