Юлия Стародубцева вышла в третий круг Мастерса в Мадриде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжает борьбу на турнире Мастерсе в Мадриде. Во втором круге соревнований на грунтовых кортах испанской столицы она в двухсетовом матче одолела итальянку Элизабетту Коччаретто.

Первый сет завершился на тай-брейке, где Стародубцева вырвала победу благодаря хладнокровию - 7:6(5). Во второй партии Юлия уверенно контролировала игру, завершив ее со счетом 6:4, несмотря на отчаянное сопротивление итальянки.

Напомним, что Коччаретто попала в основную сетку как "лаки-лузер", заменив чешскую звезду Каролину Мухову, которая снялась из-за болезни.

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В следующем раунде Юлия Стародубцева сойдется с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Madrid Open - WTA 1000. Грунт. Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:6(5), 6:4