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Мадрид. Ига Швёнтек вышла в третий круг, обыграв 72-ю ракетку мира

Теннис

Польская теннисистка продолжает борьбу за титул

Мадрид. Ига Швёнтек вышла в третий круг, обыграв 72-ю ракетку мира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид. Второй круг

Ига Швёнтек - Александра Эала 4:6, 6:4, 6:2

В стартовом для себя матче Швёнтек встретилась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой, которой ранее проиграла в четвертьфинале Майами.

Матч Швёнтек с Эалой продлился 2 часа 16 минут. В рамках поединка Швёнтек шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Эалы три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей действующей чемпионки Мадрида Швёнтек станет 31-я ракетка мира из Чехии 20-летняя Линда Носкова (31).

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