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Мадрид. Ига Швёнтек вышла в третий круг, обыграв 72-ю ракетку мира
Польская теннисистка продолжает борьбу за титул
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид. Второй круг
Ига Швёнтек - Александра Эала 4:6, 6:4, 6:2
В стартовом для себя матче Швёнтек встретилась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой, которой ранее проиграла в четвертьфинале Майами.
Матч Швёнтек с Эалой продлился 2 часа 16 минут. В рамках поединка Швёнтек шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Эалы три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей действующей чемпионки Мадрида Швёнтек станет 31-я ракетка мира из Чехии 20-летняя Линда Носкова (31).
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