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Ига Швёнтек превзошла рекорд Серены Уильямс

Теннис

У польской теннисистки неплохой процент побед

Ига Швёнтек превзошла рекорд Серены Уильямс

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек превзошла легендарную американку Серену Уильямс по проценту побед на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщает Opta Ace.

На старте Madrid Open — 2025 Швёнтек (2) встречалась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой.

После победы над Эалой процент побед Швёнтек в Мадриде стал 87,5. Завершившая карьеру Серена имела рекордные 87%.

Рекордсмены турнира WTA-1000 в Мадриде по проценту побед (при условии, что теннисистка сыграла более 10 матчей на мероприятии):

  1. Ига Швёнтек (Польша) — 87,5%
  2. Серена Уильямс (США) — 87%
  3. Онс Жабер (Тунис) — 84,6%
  4. Арина Соболенко (-) — 81%
  5. Кики Бертенс (Нидерланды) — 78,9%
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