Федерер даст старт гонке 24 часа Ле-Мана

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер даст старт 93-й в истории, легендарной гонке "24 часа Ле-Мана", которая начнётся 14 июня.

"Это огромная честь — дать старт "24 часам Ле-Мана", культовой, но крайне изнурительной гонке. Я всегда восхищался целеустремлённостью, точностью и стойкостью, которые требуются для этого. Быть в центре этого знакового события — незабываемый опыт", — приводит слова Федерера пресс-служба гонки.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.