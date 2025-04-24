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А так все хорошо начиналось. Ястремская зачехляет ракетку на Мадридском турнире
Украинка покидает соревнования
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на престижном турнире в Мадриде серии WTA 1000, проиграв во втором круге четвертой ракетке мира Кори Гауфф.
Поединок стал настоящим теннисным триллером, где Ястремская неплохо играла и показала характер. В первом сете украинка великолепно выполнила свою работу и не проиграла ни одного гейма, выиграв 6:0. Во второй партии Даяна слишком расслабилась и уступила 6:2. Решающий третий сет проходил в равной борьбе, но американка оказалась точнее в ключевые моменты, завершив матч со счётом 7:5.
Это была третья очная встреча теннисисток, и Гауфф одержала вторую победу в их противостоянии. Предыдущий матч в Мадриде 2024 года также завершился в пользу американки (6:4, 6:1).
Кори Гауфф в третьем круге сыграет с соотечественницей Энн Ли.
Мадрид, Испания, грунт. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кори Гауфф (США) 6:2, 0:6, 5:7
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