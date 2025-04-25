Костюк показала стиль в Мадриде. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, насколько важно для нее чувствовать себя красивой вне корта.

"Есть такое известное выражение: "Это вы носите одежду, а не она вас". Поэтому все проявляют личный стиль. Для меня всегда было важно хорошо выглядеть, хорошо чувствовать себя на корте и вне корта.

Красота моды заключается в том, что можно изменяться и расти, нет никаких ограничений по поводу того, что носить и как. У тебя так много свободы. Есть конкретные вещи, которые должны присутствовать, чтобы чувствовать себя комфортно во время выступления на корте. Теннис до сих пор довольно ограничен в фасонах и дизайне. Вне корта существует гораздо больше свободы, и я с радостью окунусь в это больше.

Видите, какая проблема у нас в теннисе. Когда я иду в этом наряде (тренч, джинсы, каблуки, солнечные очки) и все на меня смотрят, как будто я инопланетянка. И это проблема, нам нужно это изменить. Чтобы каждая девушка могла так пройтись перед тренировкой. Чтобы они выглядели как можно лучше, и чувствовали себя лучше в начале дня" – сказала Костюк для канала WTA.