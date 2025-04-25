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Гауфф – о матче против Ястремской: Она потрясающе играла

Теннис
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Но этого мало

Гауфф – о матче против Ястремской: Она потрясающе играла

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в ​​матче второго круга турнира в Мадриде.

"После 0:6 в первом сете я просто пыталась перезагрузиться. Она потрясающе играла и иногда, даже когда я хорошо попадала по мячу, все равно превращала его в свой винер. Поэтому я постаралась действовать более агрессивно и разнообразить свою игру.

Когда проигрывала в начале второго сета, то, честно говоря, просто пыталась надеяться на свои удары. И если бы она продолжала показывать тот уровень, что в первой партии, она заслуженно выиграла бы матч. Но я пыталась повысить свой уровень и за счет этого вынудить ее немного снизить свой" – сказала Коко.

Напомним, что ранее Юлия Стародубцева вышла в третий круг мастерса в Мадриде.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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