Гауфф – о матче против Ястремской: Она потрясающе играла

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в ​​матче второго круга турнира в Мадриде.

"После 0:6 в первом сете я просто пыталась перезагрузиться. Она потрясающе играла и иногда, даже когда я хорошо попадала по мячу, все равно превращала его в свой винер. Поэтому я постаралась действовать более агрессивно и разнообразить свою игру.

Когда проигрывала в начале второго сета, то, честно говоря, просто пыталась надеяться на свои удары. И если бы она продолжала показывать тот уровень, что в первой партии, она заслуженно выиграла бы матч. Но я пыталась повысить свой уровень и за счет этого вынудить ее немного снизить свой" – сказала Коко.