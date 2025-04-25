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Сегодня две украинки будут бороться за третий круг Мадрида
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 апреля, в испанском Мадриде в рамках турнира серии WTA1000 две представительницы Украины начнут свои выступления и сразу со второго круга.
Ориентировочно в 16:00 по киевскому времени на корт выйдет Элина Свитолина (WTA №17). Наша спортсменка встретится с представительницей Великобритании Сонай Картал (WTA №60). До этого теннисистки ни разу между собой не играли.
В вечерней сессии будет играть Марта Костюк (WTA №36). Примерно в 17:20 украинка будет бороться также против представительницы Великобритании, неуступчивой Эммы Радукану (WTA №49). Девушки дважды играли между собой, счет ничейный 1-1.
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