Сегодня две украинки будут бороться за третий круг Мадрида

Сегодня, 25 апреля, в испанском Мадриде в рамках турнира серии WTA1000 две представительницы Украины начнут свои выступления и сразу со второго круга.

Ориентировочно в 16:00 по киевскому времени на корт выйдет Элина Свитолина (WTA №17). Наша спортсменка встретится с представительницей Великобритании Сонай Картал (WTA №60). До этого теннисистки ни разу между собой не играли.

В вечерней сессии будет играть Марта Костюк (WTA №36). Примерно в 17:20 украинка будет бороться также против представительницы Великобритании, неуступчивой Эммы Радукану (WTA №49). Девушки дважды играли между собой, счет ничейный 1-1.