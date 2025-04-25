Соперница Костюк рассказала об ожиданиях от турнира в Мадриде

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA №49) рассказала, что ожидает турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания).

"Честно говоря, я все еще не чувствую себя по-настоящему уверенно на этом покрытии. Это достаточно новая поверхность для меня, и мне еще предстоит ее изучить. Я понимаю, что мой стиль игры и атлетизм могут хорошо сочетаться с грунтом, но сейчас это не та поверхность, на которой я чувствую себя наиболее комфортно. Важно нарабатывать опыт и играть как можно больше – это поможет в будущем.

Здесь, в Мадриде, главная сложность – это высота, с ней непросто. Но по мере того, как я развиваюсь, думаю, моя подача может стать сильнейшим оружием. У меня уже достаточно хороший прием, и сейчас я стараюсь сделать его еще более надежным.

Я обожаю ту поддержку, которую получаю здесь, в Мадриде. Люди и энергетика трибун – это чувствуется на корте. Где бы я ни была на территории турнира, я чувствовала теплое отношение. Это действительно приятно. Мне очень нравится" – сказала Эмма.