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Завацкая вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Швейцарии
Борьба за титул
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №280) вышла в 1/2 финала турнира серии ITF W75 в Кьяссо (Швейцария). В матче 1/4 соревнований она одолела представительницу Греции Сапфо Сакеллариди (WTA №391).
Счет встречи 2-1 (1-6; 6-2; 6-1) в пользу украинки. Поединок длился 1 час 54 минуты.
Завацкая сыграет в полуфинале впервые с июня 2024 года. В следующем матче Катарина сыграет против победительницы поединка Анне Вандевинкель – Катажина Кава.
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