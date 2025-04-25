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Завацкая вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Швейцарии

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Завацкая вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Швейцарии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №280) вышла в 1/2 финала турнира серии ITF W75 в Кьяссо (Швейцария). В матче 1/4 соревнований она одолела представительницу Греции Сапфо Сакеллариди (WTA №391).

Счет встречи 2-1 (1-6; 6-2; 6-1) в пользу украинки. Поединок длился 1 час 54 минуты.

Завацкая сыграет в полуфинале впервые с июня 2024 года. В следующем матче Катарина сыграет против победительницы поединка Анне Вандевинкель – Катажина Кава.

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