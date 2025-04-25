  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Хуберт Хуркач сенсационно уступил 62-й ракетке мира

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хуберт Хуркач сенсационно уступил 62-й ракетке мира

Теннис

Польский теннисист не выиграл ни единого сета

Хуберт Хуркач сенсационно уступил 62-й ракетке мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский теннисист бывшая шестая ракетка мира Хуберт Хуркач уступил французскому спортсмену 62-му номеру мирового рейтинга Бенжамену Бонзи во втором круге "Мастерса" в Мадриде (Испания).

Мадрид. Второй круг

Бенжамен Бонзи - Хуберт Хуркач 6:4, 7:5

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Хуркач не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал один брейк-пойнт из двух и выполнил четыре подачи навылет. Бонзи выполнил пять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с сильнейшим в противостоянии американского теннисиста Тейлора Фрица и австралийского спортсмена Кристофера О'Коннелла.

По теме
yellow-arrow
Завацкая вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Швейцарии
yellow-arrow
Соперница Костюк рассказала об ожиданиях от турнира в Мадриде
yellow-arrow
Сегодня две украинки будут бороться за третий круг Мадрида
Хуберт Хуркач
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости