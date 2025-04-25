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Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Мастерса в Мадриде
Уверенная победа украинской теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начала свой путь на Мастерсе в Мадриде с убедительной победы во втором круге. В первом матче украинка, посеянная под 17-м номером, разгромила 23-летнюю британку Сонай Картал со счетом 6:3, 6:1.
Матч, длившийся чуть больше часа, стал демонстрацией уверенности и мастерства Свитолиной на грунтовых кортах Мадрида. В первом сете теннисистки шли вровень до счета 2:2, но Элина перехватила инициативу, выиграв три гейма на подаче соперницы, а в итоге выиграла и партию - 6:3.
Второй сет, который длился всего 24 минуты, стал настоящим триумфом Свитолиной. Она начала с мощного рывка 5:0, не оставив Картал шансов на камбэк. Британка сумела взять один гейм, но в следующем Элина уверенно закрыла матч на своей подаче - 6:1.
WTA 1000. Мадрид, Испания. Грунт. 1/32 финала
Сонай Картал (Великобритания) - Элина Свитолина (Украина) 3:6, 1:6
Благодаря посеву под 17-м номером Свитолина начала турнир сразу со второго круга. В третьем круге украинка встретится с победительницей пары между Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.
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