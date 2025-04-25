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Онс Жабер: Потратила много времени на реабилитацию

Теннис

Теннисистка восстанавливается от травмы

Онс Жабер: Потратила много времени на реабилитацию

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о восстановлении после травмы, которую она получила в третьем круге "тысячника" в Майами (США).

"Чувствую себя намного лучше. Я не торопилась. Рада, что взяла паузу. Потратила много времени на реабилитацию. И теперь чувствую себя, скажем, на 90% хорошо.

Провела две недели дома в Тунисе. Ещё немного попутешествовала, чтобы просто насладиться временем во Франции и увидеться с семьёй. Было замечательно побыть дома – мне начинает нравиться, а это не очень хороший знак. В этом году просто хочу слушать свой организм. Больше не собираюсь заставлять его играть на турнирах, на которых мне не хочется играть, и постараюсь получать удовольствие от времени, которое у меня есть.

Когда получаю травму, у меня появляется много времени, которое провожу дома, и это приятно. Хотя на самом деле уже немного устала возвращаться в тур. Но думаю, я просто двигаюсь постепенно – посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Жабер Arab News.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Онс Жабер во втором круге уступила Моюке Учижиме из Японии (6:4, 3:6, 4:6).

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Онс Жабер
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