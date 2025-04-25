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Мадрид. Марта Костюк добыла тяжелую победу в стартовом матче

Теннис
Обновлено

Украинка продолжает путь к титулу

Мадрид. Марта Костюк добыла тяжелую победу в стартовом матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка Украины Марта Костюк ярко начала выступление на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде, пробившись в третий круг.

В матче 1/32 финала украинка в напряженной борьбе одолела чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану.

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Поединок длился 2 часа 15 минут. Костюк уже после первого выигранного сета (6:4) столкнулась с трудностями. Из-за проблем с правым запястьем Марта брала медицинский тайм-аут, а Радукану доминировала, забрав партию 6:2. Однако в решающем третьем сете украинка собралась, продемонстрировав уверенность на ключевых мячах, что принесло ей победу - 6:2. Этот матч стал реваншем для Костюк за поражение от Радукану в Мадриде 2022 года. В целом Марта теперь ведет 2:1 в очных противостояниях, ранее победив британку в Клуж-Напоке 2021 года.

Для Костюк это седьмое выступление на "Мастерсе" в Мадриде. В следующем раунде Марта встретится с Вероникой Кудерметовой.

Мадрид, Испания. Грунт. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) - Эмма Радукану (Великобритания) 6:4, 2:6, 6:2

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