Гаэль Монфис снялся с Мастерса в Мадриде

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира серии "Мастерс" в Мадриде перед матчем второго круга. Его соперник, восьмая ракетка мира и действующий чемпион турнира Андрей Рублев, автоматически прошел в третий раунд без игры.

Причины снятия 38-летнего Монфиса не известны, но решение было объявлено за несколько часов до запланированной встречи. Для француза этот турнир должен был стать важным этапом грунтового сезона.

В третьем круге Рублев встретится с казахстанцем Александром Бубликом, который во втором круге одолел австралийца Алексея Попырина.