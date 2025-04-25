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Гаэль Монфис снялся с Мастерса в Мадриде

Теннис

Француз прекращает борьбу

Гаэль Монфис снялся с Мастерса в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира серии "Мастерс" в Мадриде перед матчем второго круга. Его соперник, восьмая ракетка мира и действующий чемпион турнира Андрей Рублев, автоматически прошел в третий раунд без игры.

Причины снятия 38-летнего Монфиса не известны, но решение было объявлено за несколько часов до запланированной встречи. Для француза этот турнир должен был стать важным этапом грунтового сезона.

В третьем круге Рублев встретится с казахстанцем Александром Бубликом, который во втором круге одолел австралийца Алексея Попырина.

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Гаэль Монфис
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