Хольгер Руне отказался от продолжения матча с Флавио Коболли

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с матча второго круга категории "Мастерс" в Мадриде. После поражения в первом сете со счётом 2:6 от итальянца Флавио Коболли представитель Дании принял решение досрочно завершить поединок.

Мадрид. Второй круг

Флавио Коболли - Хольгер Руне 6:2, отказ

Напомним, на прошлой неделе Руне стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале он обыграл четырёхкратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" испанца Карлоса Алькараса — 7:6, 6:2.