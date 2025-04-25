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Хольгер Руне отказался от продолжения матча с Флавио Коболли
Теннисисты сыграли лишь один сет
ATP Staff
Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с матча второго круга категории "Мастерс" в Мадриде. После поражения в первом сете со счётом 2:6 от итальянца Флавио Коболли представитель Дании принял решение досрочно завершить поединок.
Мадрид. Второй круг
Флавио Коболли - Хольгер Руне 6:2, отказ
Напомним, на прошлой неделе Руне стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале он обыграл четырёхкратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" испанца Карлоса Алькараса — 7:6, 6:2.
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