Свитолина: Для меня сейчас самое главное – оставаться здоровой

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала успешный старт на турнире серии WTA1000 в Мадриде (Испания).

"Для меня было важно быстро адаптироваться – перейти с игры в помещении на открытые корты. Очень довольна сегодняшним матчем, сыграла два хороших сета. Сонай умеет играть на очень высоком уровне, но я постаралась показать свой самый лучший теннис.

Честно говоря, я все еще пытаюсь найти формулу для успешного выступления в Мадриде. У меня здесь пока не было выдающихся результатов, но каждый год приносит что-то новое, какие-то уроки. Равномерно ты накапливаешь опыт и, может быть, это начинает работать на тебя. Я уже проводила здесь хорошие матчи, просто не удавалось пройти далеко по сетке. Но, может, в этом году все сложится. Пока я просто пытаюсь находить способы выигрывать матчи."

О своих целях на сезон

"Для меня сейчас самое главное – оставаться здоровой. Прошлый сезон был непростым: мне пришлось завершить его раньше из-за операции, и я вернулась на корт только на Australian Open. Сейчас мой приоритет – сосредоточиться на восстановлении, на маленьких рутинах, которые я должна выполнять перед тренировками и матчами, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы чувствовать себя хорошо и быть готовой на 100%. Я знаю, что с тем опытом, который у меня есть, я способна играть на высоком уровне. И я ощущаю, что всё ещё нахожусь там".