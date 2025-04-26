Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Радукану прокомментировала поражение от Костюк во втором круге Мадрида
Непростой матч для украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от украинки Марты Костюк в матче второго круга турнира серии WTA1000 в Мадриде.
"Я считаю, что для меня это положительный момент, что я сыграла в Мадриде два матча на открытых грунтовых кортах. Я бы сказала, что я вижу, что пока не чувствую себя на грунте уверенно, но это аспект, над которым я могу и должна работать.
Это только мой второй полноценный грунтовый сезон и первый за последние три года. Поэтому сейчас я просто пытаюсь дать себе возможность сыграть больше розыгрышей на этом покрытии и провести как можно больше времени на тренировках.
В сегодняшнем матче мне было очень тяжело двигаться. Я чувствовала, что постоянно скользила, и мне потребовалось слишком много времени, чтобы выбраться из углов после кроссов и после подачи. Честно говоря, я пока не знаю, как это улучшить, поэтому мне придется вернуться к работе над этим на следующей неделе" – сказала Эмма.
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля
- Реал опроверг слухи об отказе от участия в финале Кубка Короля
- Стаховский – о ракетной атаке Украины: Капитуляция перед Россией – это смерть для всех, кто противостоял этой злой нации
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО