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Свитолина рассказала, интересуется ли ее дочь теннисом

Теннис
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Свитолина рассказала, интересуется ли ее дочь теннисом

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Элина Свитолина рассказала, как ее дочь Skaї относится к теннису и спорту в целом. Слова нашей соотечественницы цитирует Tennis Channel:

"У Skaї все хорошо. Она отлично чувствует себя, и ей очень нравится теннис. У нее есть маленькая ракетка, но ей больше нравится большая моя.

Она выходит на корт, пробует отбивать мячи. Очень приятно наблюдать, как она растет. Она очень увлечена спортом, любит футбол и пытается играть в разные игры

Сейчас она уже смотрит нас по телевизору, видит наши матчи и думает, что мы с Гаэлем только и делаем, что играем в теннис – что наверняка недалеко от истины.

Сейчас интересно наблюдать, как она растет: еженедельно она меняется, появляется что-нибудь новое. Она много говорит и очень интересно открывать вместе с ней этот мир" – сказала Элина.

Свитолина: Для меня сейчас самое главное – оставаться здоровой

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