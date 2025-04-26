Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина рассказала, интересуется ли ее дочь теннисом
Есть на кого равняться
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Элина Свитолина рассказала, как ее дочь Skaї относится к теннису и спорту в целом. Слова нашей соотечественницы цитирует Tennis Channel:
"У Skaї все хорошо. Она отлично чувствует себя, и ей очень нравится теннис. У нее есть маленькая ракетка, но ей больше нравится большая моя.
Она выходит на корт, пробует отбивать мячи. Очень приятно наблюдать, как она растет. Она очень увлечена спортом, любит футбол и пытается играть в разные игры
Сейчас она уже смотрит нас по телевизору, видит наши матчи и думает, что мы с Гаэлем только и делаем, что играем в теннис – что наверняка недалеко от истины.
Сейчас интересно наблюдать, как она растет: еженедельно она меняется, появляется что-нибудь новое. Она много говорит и очень интересно открывать вместе с ней этот мир" – сказала Элина.
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Ротань объяснил большие разрывы в матче с Ингульцом и сказал, кого будет поддерживать в Классическом
- "Так продолжаться не может": Первак – о разговоре с игроками после поражения Заре
- Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема уступила на старте турнира в Мадриде
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира