Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Стародубцева будет бороться за 1/8 финала Мадрида
Удачи, Юлия
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 26 апреля, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) проведет матч 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде.
Наша спортсменка за право сыграть в 1/8 финала соревнований будет бороться против "нейтралки" Людмилы Самсоновой (WTA №20).
Путь на соревнованиях:
Квалификация (полуфинал): Хлоя Паке (Франция) 2:6, 6:3, 6:0
Квалификация (финал): Эльза Жакмо (Франция) 7:6, 2:6, 7:5
1/64: Линда Фругвиртова (Чехия) 6:2, 6:2
1/32: Элизабетта Кокчаретто (Италия) 7:6, 6:4
Стародубцева сыграет свой девятый матч на турнирах серии WTA1000 (в активе украинки шесть побед).
Популярное сейчас
- Зеленский встретился с Трампом в Риме
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Ига Швёнтек превзошла рекорд Серены Уильямс
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч