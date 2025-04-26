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Сегодня Стародубцева будет бороться за 1/8 финала Мадрида

Теннис
Обновлено

Удачи, Юлия

Сегодня Стародубцева будет бороться за 1/8 финала Мадрида

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 апреля, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) проведет матч 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде.

Наша спортсменка за право сыграть в 1/8 финала соревнований будет бороться против "нейтралки" Людмилы Самсоновой (WTA №20).

Путь на соревнованиях:

Квалификация (полуфинал): Хлоя Паке (Франция) 2:6, 6:3, 6:0

Квалификация (финал): Эльза Жакмо (Франция) 7:6, 2:6, 7:5

1/64: Линда Фругвиртова (Чехия) 6:2, 6:2

1/32: Элизабетта Кокчаретто (Италия) 7:6, 6:4

Стародубцева сыграет свой девятый матч на турнирах серии WTA1000 (в активе украинки шесть побед).

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