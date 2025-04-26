Стародубцева победила россиянку Самсонову и вышла в 1/8 финала Мадрида

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/16 соревнований она одолела "нейтралку" Людмилу Самсонову (WTA №20).

Счет встречи 2-1 (2-6; 7-6; 6-0) в пользу Юлии. В активе украинки 1 подача на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 10 из 14 отыгранных брейков, а в пассиве – шесть двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде Стародубцева сыграет против еще одной "нейтралки" Мирры Андреевой (WTA №7).