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Стародубцева победила россиянку Самсонову и вышла в 1/8 финала Мадрида
Трудная, но такая сладкая победа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/16 соревнований она одолела "нейтралку" Людмилу Самсонову (WTA №20).
Счет встречи 2-1 (2-6; 7-6; 6-0) в пользу Юлии. В активе украинки 1 подача на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 10 из 14 отыгранных брейков, а в пассиве – шесть двойных ошибок.
Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде Стародубцева сыграет против еще одной "нейтралки" Мирры Андреевой (WTA №7).
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