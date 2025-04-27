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Сегодня Свитолина и Костюк сыграют матчи третьего круга Мадрида
Удачи нашим девушкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 апреля, две представительницы Украины будут бороться за право сыграть в четвертом круге турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания).
В 12:00 по киевскому времени Марта Костюк (WTA №36) проведет свой матч против "нейтралки" Вероники Кудерметовой (WTA №52). Раньше теннисистки встречались дважды, пока побед в активе украинки нет.
Последним запуском (ориентировочно в 21.00) свою борьбу начнет Элина Свитолина (WTA №17). Ее соперницей станет казашка Елена Рыбакина (WTA №11). Из пяти поединков, которые теннисистки сыграли между собой, наша спортсменка дважды была сильнее.
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