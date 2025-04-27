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Джокович – о поражении в Мадриде: Возможно, это был мой последний матч здесь

Теннис
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Надо принимать трудные решения

Джокович – о поражении в Мадриде: Возможно, это был мой последний матч здесь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение во втором круге турнира серии АТР1000 в Мадриде.

"Я надеялся, что смогу сыграть на один матч больше, чем в Монте-Карло. Должен сказать, что для меня это новая реальность – пытаться выиграть один-два матча, не думая о том, чтобы пройти далеко по сетке. Это совсем другое ощущение, чем то, которое я испытал за 20 лет профессиональной карьеры. Для меня это своего рода вызов, потому что мне нужно психологически переживать такие эмоции на корте, регулярно оставлять соревнования на ранних стадиях. Но, знаете, это, наверное, цикл жизни и карьеры, в конце концов, это должно было произойти.

Что касается будущего Ролан Гаррос, то сейчас я стараюсь использовать выступления на мейджорах как движущую силу. Очевидно, что турниры Grand Slam, как я уже много раз говорил, являются самыми важными для меня. Это не значит, что я не хочу победить здесь, конечно, я хочу, но, знаете ли, турнир Grand Slam – это то место, где я действительно хочу играть в лучший теннис. Я не уверен, что смогу это сделать на Роллан Гаррос, но я сделаю все возможное. Я не уезжаю на Ролан Гаррос как один из главных фаворитов. Может быть, это даже поможет мне, не знаю, увидим.

Был ли это мой последний матч в Мадриде? Это возможно. Вполне возможно. Я не знаю, вернусь ли я. Так что я не знаю, что сказать. Я имею в виду, что я вернусь, возможно не как игрок, конечно. Надеюсь, что нет, но это возможно" – сказал Новак.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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