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Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира в Мадриде
Шанс был
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в матче 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в паре с китаянкой Яфань Сюй проиграли дуэту Елена Остапенко/Се Шувей.
Счет встречи 2-0 (6-1; 7-6) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 4 из 6 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – две двойные ошибки.
В следующем раунде турнира пара Остапенко/Шувей сыграет против победительниц встречи Хаддад Мая/Зигемунд – Андреева/Шнайдер.
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