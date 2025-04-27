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Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира в Мадриде

Теннис

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Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира в Мадриде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в матче 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в паре с китаянкой Яфань Сюй проиграли дуэту Елена Остапенко/Се Шувей.

Счет встречи 2-0 (6-1; 7-6) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 4 из 6 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – две двойные ошибки.

В следующем раунде турнира пара Остапенко/Шувей сыграет против победительниц встречи Хаддад Мая/Зигемунд – Андреева/Шнайдер.

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