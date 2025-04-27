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Костюк победила россиянку Кудерметову в матче 1/16 финала Мадрида

Теннис

Было очень нелегко

Костюк победила россиянку Кудерметову в матче 1/16 финала Мадрида

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №36) победила в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в третьем круге соревнований одолела "нейтралку" Веронику Кудерметову (WTA №52).

Счет встречи 2-1 (6-0; 4-6; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 7 из 15 реализованных брейков, 5 из 9 отыгранных брейков, а в пассиве – пять двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 2-1, но до сих пор в пользу Кудерметовой. В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против победительницы матча Кенин/Потапова.

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