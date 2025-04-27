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Костюк выполнила новую фирменную подачу, которая, безусловно, будет претендовать на звание лучшего удара месяца. Видео

Теннис

Марта в своем стиле

Костюк выполнила новую фирменную подачу, которая, безусловно, будет претендовать на звание лучшего удара месяца. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №36) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000, обыграв в третьем круге нейтральную спортсменку Веронику Кудерметову (WTA №52).

В одном из моментов триумфальной игры наша спортсменка сумела выполнить подачу, которая, безусловно, будет среди претендентов на звание "Лучший удар апреля".

Напомним, что в марте Костюк в игре против еще одной "нейтралки" Анны Блинковой также выполнила экзотическую подачу, которая по итогам голосования болельщиков стала лучшим ударом в прошлом месяце.

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