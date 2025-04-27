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Костюк выполнила новую фирменную подачу, которая, безусловно, будет претендовать на звание лучшего удара месяца. Видео
Марта в своем стиле
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №36)
В одном из моментов триумфальной игры наша спортсменка сумела выполнить подачу, которая, безусловно, будет среди претендентов на звание "Лучший удар апреля".
Напомним, что в марте Костюк в игре против еще одной "нейтралки" Анны Блинковой также выполнила экзотическую подачу, которая по итогам
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