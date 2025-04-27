Костюк выполнила новую фирменную подачу, которая, безусловно, будет претендовать на звание лучшего удара месяца. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №36) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000, обыграв в третьем круге нейтральную спортсменку Веронику Кудерметову (WTA №52).

В одном из моментов триумфальной игры наша спортсменка сумела выполнить подачу, которая, безусловно, будет среди претендентов на звание "Лучший удар апреля".