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Свитолина победила Рыбакину на пути в 1/8 финала Мадрида
Элина, просто супер
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) победила в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в третьем круге соревнований одолела казашку Елену Рыбакину (WTA №11).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 2 из 4 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейков и отсутствие двойных ошибок.
В очных противостояниях счет стал 3-3. Беспроигрышная серия Элины составляет уже девять матчей подряд. Украинка в 12-й раз сыграет в матчах 1/8 финала турниров серии WTA1000. В следующем раунде соревнований Свитолина будет бороться против представительницы Греции Марии Сакари (WTA №82).
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