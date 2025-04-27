  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина победила Рыбакину на пути в 1/8 финала Мадрида

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина победила Рыбакину на пути в 1/8 финала Мадрида

Теннис
Обновлено

Элина, просто супер

Свитолина победила Рыбакину на пути в 1/8 финала Мадрида

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) победила в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в третьем круге соревнований одолела казашку Елену Рыбакину (WTA №11).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 2 из 4 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейков и отсутствие двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 3-3. Беспроигрышная серия Элины составляет уже девять матчей подряд. Украинка в 12-й раз сыграет в матчах 1/8 финала турниров серии WTA1000. В следующем раунде соревнований Свитолина будет бороться против представительницы Греции Марии Сакари (WTA №82).

Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира в Мадриде

По теме
yellow-arrow
Костюк выполнила новую фирменную подачу, которая, безусловно, будет претендовать на звание лучшего удара месяца. Видео
yellow-arrow
Костюк победила россиянку Кудерметову в матче 1/16 финала Мадрида
yellow-arrow
Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного турнира в Мадриде
мадрид Элина Свитолина Елена Рыбакина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости