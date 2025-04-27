Свитолина победила Рыбакину на пути в 1/8 финала Мадрида

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) победила в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в третьем круге соревнований одолела казашку Елену Рыбакину (WTA №11).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 2 из 4 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейков и отсутствие двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 3-3. Беспроигрышная серия Элины составляет уже девять матчей подряд. Украинка в 12-й раз сыграет в матчах 1/8 финала турниров серии WTA1000. В следующем раунде соревнований Свитолина будет бороться против представительницы Греции Марии Сакари (WTA №82).