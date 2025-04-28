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Костюк: В этом году мне наконец-то удалось снять проклятие Мадрида

Теннис
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Так держать

Костюк: В этом году мне наконец-то удалось снять проклятие Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу в третьем круге турнира в Мадриде (Испания) над "нейтралкой" Вероникой Кудерметовой.

"Знаете, в какой-то момент мне самой показалось, что все идет слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но матч был очень напряженным. Думаю, Вероника сыграла отлично. Я немного поспешила в некоторых моментах, и игра перешла на ее сторону. Поэтому я очень рада победе.

В третьем сете было особенно сложно, но где-то с середины партии я успокоилась. Я поняла, что нужно просто выполнять свою работу. Да, победа есть победа. Очевидно, что матчи становятся лишь более сложными по мере продвижения сеткой турнира. Так что я очень довольна тем, что прошла следующий раунд.

Ну что ж, в этом году мне наконец-то удалось снять "проклятие" Мадрида. Это мой седьмой турнир здесь, и впервые я прошла дальше второго раунда. Так что уже можно сказать, что для меня это хороший результат.

Я сейчас совсем по-иному воспринимаю свою игру. Мы много работали над разными аспектами, и я вижу заметные изменения. На самом деле, я должен проявлять терпение на любом покрытии, не только на грунте. Мы активно над этим работаем, и, думаю, это дает результат.

Конечно, на грунте нужно лучше строить розыгрыши, это другое покрытие. Но в результате все сводится к терпению и правильному построению игры, чтобы максимально эффективно использовать каждую возможность в розыгрыше" – сказала Марта.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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