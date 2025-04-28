Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина прокомментировала выход в четвертый круг турнира в Мадриде
Желаем удачи Элине
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде и рассказала об ожиданиях от матча против Марии Саккари.
– Элина, поздравляем с победой! Вы выглядели очень внушительно. Как вы оценили бы свою игру в этом поединке?
– Да, это была действительно хорошая победа для меня. Я очень хорошо играла. Пыталась сохранять концентрацию от начала и до конца, потому что знаю, что Елена может быть очень опасной соперницей – она большая чемпионка. Поэтому нужно было сразу задавать высокий темп и удерживать его. Очень рада, что удалось победить в двух сетах.
– Это уже ваша девятая победа подряд, и за это время вы не проиграли ни одного сета. Кажется, что сейчас вы можете обыграть кого угодно, независимо от покрытия. Вы сами это ощущаете?
– Я стараюсь усердно работать, чтобы достичь такого уровня. И да, очень довольна своим выступлением сейчас. После Маями я взяла паузу, чтобы поработать над игрой, физической формой – переход с харда на грунт всегда дается непросто. Сейчас я очень довольна тем, как играю и хочу продолжать так же.
– В следующем матче вас ждет обновленная Мария Саккари, которая снова работает с Томом Хиллом. Что скажете о следующем соперничестве?
– Мария – очень упрямая соперница, настоящий боец. Мне придется серьезно поработать на корте. Сейчас самое главное для меня – позаботиться о своем теле, хорошо восстановиться и быть готовым к большому бою.
Популярное сейчас
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Камбэк Динамо в игре с Шахтером, чемпионство Ливерпуля, голы Яремчука, Зубкова и Сикана. Главные новости за 27 апреля
- Игра Динамо заставляет девушек седеть. На ничью с Шахатрем отреагировали дочь Шацких и жена Дубинчака
- Легендарная Серена Уильямс заговорила о проблемах со здоровьем
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ