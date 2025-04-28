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Свитолина прокомментировала выход в четвертый круг турнира в Мадриде

Теннис

Желаем удачи Элине

Свитолина прокомментировала выход в четвертый круг турнира в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде и рассказала об ожиданиях от матча против Марии Саккари.

– Элина, поздравляем с победой! Вы выглядели очень внушительно. Как вы оценили бы свою игру в этом поединке?

– Да, это была действительно хорошая победа для меня. Я очень хорошо играла. Пыталась сохранять концентрацию от начала и до конца, потому что знаю, что Елена может быть очень опасной соперницей – она большая чемпионка. Поэтому нужно было сразу задавать высокий темп и удерживать его. Очень рада, что удалось победить в двух сетах.

– Это уже ваша девятая победа подряд, и за это время вы не проиграли ни одного сета. Кажется, что сейчас вы можете обыграть кого угодно, независимо от покрытия. Вы сами это ощущаете?

– Я стараюсь усердно работать, чтобы достичь такого уровня. И да, очень довольна своим выступлением сейчас. После Маями я взяла паузу, чтобы поработать над игрой, физической формой – переход с харда на грунт всегда дается непросто. Сейчас я очень довольна тем, как играю и хочу продолжать так же.

– В следующем матче вас ждет обновленная Мария Саккари, которая снова работает с Томом Хиллом. Что скажете о следующем соперничестве?

– Мария – очень упрямая соперница, настоящий боец. Мне придется серьезно поработать на корте. Сейчас самое главное для меня – позаботиться о своем теле, хорошо восстановиться и быть готовым к большому бою.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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