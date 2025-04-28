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Стародубцева проиграла в четвертом круге турнира в Мадриде

Теннис

К сожалению, дальше Юля не идет

Стародубцева проиграла в четвертом круге турнира в Мадриде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №99) проиграла в матче 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка уступила "нейтральной" спортсменке, седьмой ракетке мира Мирре Андреевой.

Счет противостояния 2-0 (6-1; 6-4). В активе Стародубцевой 1 из 4 отыгранный брейк, а в пассиве – 2 двойные ошибки.

Это была первая очная встреча двух теннисисток. В следующем раунде соревнований Андреева сыграет против четвертой ракетки мира американки Коко Гауфф.

Стародубцева сыграла свой девятый матч на уровне турниров WTA1000. В активе Юли 6 побед, а в пассиве – 3 поражения. За этот турнир украинка получит 90,5 тысячи евро и 120 рейтинговых очков.

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