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Чемпионка US Open-2023 пробилась в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Теннис

Уверенная победа

Чемпионка US Open-2023 пробилась в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (42-й номер рейтинга).

Мадрид (ж). Четвертый круг

Кори Гауфф — Белинда Бенчич 6:4, 6:2

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бенчич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Кори Гауфф сыграет с теннисисткой без флага Миррой Андреевой

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