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Все матчи турнира в Мадриде перенесены из-за отключения электроэнергии
Непредсказуемая ситуация
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире в Мадриде (Испания) все матчи перенесены на завтра из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщают организаторы турнира.
"По причинам, не зависящим от организации, и в целях обеспечения общей безопасности общенациональное отключение электроэнергии, произошедшее в Испании в понедельник, 28 апреля, вынудило отменить как дневную, так и ночную сессии Mutua Madrid Open", — говорится в заявлении.
Напомним, что ранее турнир покинула Юлия Стародубцева.
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