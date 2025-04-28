Все матчи турнира в Мадриде перенесены из-за отключения электроэнергии

Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире в Мадриде (Испания) все матчи перенесены на завтра из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщают организаторы турнира.

"По причинам, не зависящим от организации, и в целях обеспечения общей безопасности общенациональное отключение электроэнергии, произошедшее в Испании в понедельник, 28 апреля, вынудило отменить как дневную, так и ночную сессии Mutua Madrid Open", — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее турнир покинула Юлия Стародубцева.