Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер открыл фонд для поддержки детей в спорте
Хорошая идея
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер запустил свой фонд Jannik Sinner Foundation, нацеленный на помощь детям, занимающимся спортом.
"Наша миссия — поддерживать детское образование и облегчать доступ к спорту — путём поддержки спортивных организаций, школьных проектов и общественных инициатив. При этом мы стремимся внести вклад в образование детей, их личностный рост и будущий успех. Потому что когда движение становится привычкой, процветание становится второй натурой", — говорится на сайте фонда.
Сейчас Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом "Мастерсе" в Риме, который стартует 7 мая.
Популярное сейчас
- В МИД Украины отреагировали на заявление Кремля о "перемирии"
- Лавров выдвинул условия России для "урегулирования" войны с Украиной
- Спортивный директор Шахтера отреагировал на вероятный трансфер звездного полузащитника в итальянский гранд
- Джокович – о поражении в Мадриде: Возможно, это был мой последний матч здесь
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО