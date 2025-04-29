Сегодня две украинки будут бороться за четвертьфинал турнира в Мадриде

Сегодня, 29 апреля, свои матчи 1/8 финала турнира серии WTA1000 в испанском Мадриде сыграют две представительницы Украины.

Первой на корт выйдет Элина Свитолина (WTA №17). Ориентировочно в 16:00 по киевскому времени наша спортсменка начнет поединок против теннисистки из Греции Марии Саккари (WTA №82). Раньше девушки играли между собой четыре раза, пока счет равен 2-2.

Последним запуском свой матч сыграет Марта Костюк (WTA №36). Украинка за четвертьфинал будет бороться против "нейтралки" Анастасии Потаповой (WTA №39). Матч начнется не раньше 22:30 по Киеву. В очных противостояниях 2-1 лидирует представительница страны 404.