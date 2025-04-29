Костюк прокомментировала проблемы со светом в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как обстановка в испанском Мадриде после неожиданных отключений света. Ее слова цитирует БТУ:

"Честно говоря, со мной случилась забавная история. Здесь много разных помещений, и я пошла в зал, где находятся наши раздевалки. Прихожу – а там экраны выключены, света нет. Думаю: зачем все выключили? Хочу проверить счет – связь не работает. Наконец-то табло загрузилось, смотрю – матчи прерваны. Ничего не могу понять, ведь только разминалась, и все было хорошо. А когда зашла в другое здание и увидела там сплошную тьму, поняла, что исчезло электроснабжение.

В действительности атмосфера здесь веселая. Мы сидели в ресторане при свечах – было очень романтично. Потом пошли в тренажерный зал, где просто лежали и отдыхали. Это очень интересное ощущение: ты лежишь и постоянно думаешь, что свет могут включить в любой момент.

Организаторы нам ничего не объясняли, и, как я понимаю, они и сами не имели информации. Все же, свет выключили не только на кортах - это более масштабная ситуация, и, по моему мнению, теннис сейчас точно не первый в списке приоритетов для восстановления электроснабжения.

Но у меня вчера был очень насыщенный день, так что я даже рада, что выпал день отдыха. Завтра со свежими силами готова к матчу. Конечно, если вернут свет" – сказала Марта.